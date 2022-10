Ahmedabad: भैंसों के झुंड से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस, इंजन का हिस्सा क्षतिग्रस्त

अहमदाबाद October 06, 2022

Cattle causes damage to Vande Bharat Express train near Ahmedabad भारत की सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के मुताबिक, वंदे भारत मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर आ रही थी। इस दौरान सुबह करीब 11:15 बजे अहमदाबाद के वटवा स्टेशन से मणिनगर स्टेशन के बीच में रेल लाइन पर भैंसों का झुंड अचानक रेलवे ट्रैक पर आग गया। इससे इंजन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ जिसे ठीक कर लिया गया।

अहमदाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जीतेन्द्र कुमार जयंत ने बताया कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ट्रेन समय से गांधीनगर कैपिटल स्टेशन के लिए रवाना हुई। इसके बाद यह ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के लिए भी समय से रवाना हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 30 सितम्बर को गांधीनगर कैपिटल स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंड़ी दिखाई थी। यह ट्रेन गुजरात की पहली और देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है।

