Gujarat: रिश्वत के मामले में आरोपी आइएएस अधिकारी के. राजेश के बिचौलिए को भेजा जेल

अहमदाबाद Updated: May 21, 2022 10:41:32 pm

CBI sent middleman Rafiq Memon of accused Gujarat IAS officer to jail सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में गुजरात कैडर के आइएएस अधिकारी के. राजेश के गिरफ्तार बिचौलिए रफीक मेमण को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन की रिमाण्ड अवधि पूरी होने पर शनिवार को मेमण को अहमदाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।

जांच एजेंसी ने मेमण से और पूछताछ के लिए दस दिनों के अतिरिक्त रिमाण्ड की गुहार लगाई। इसमें सीबीआई की ओर से यह दलील दी गई कि इस मामले में मुख्य आरोपी राजेश व सह आरोपियों को एक साथ बिठाकर जांच की जरूरत है। इस पर सीबीआई अदालत ने पूछा कि क्या इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तब सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मुख्य सूत्रधार की गिरफ्तारी नहीं की गई है तब किस तरह साथ रखकर जांच की जाएगी। इसके बाद अदालत ने आरोपी मेमण को जेल भेजने का आदेश दिया। सीबीआई की टीम ने रफीक को शुक्रवार को सूरत से गिरफ्तार किया था। आइएएस अधिकारी राजेश की सूरत में पोस्टिंग के दौरान रफीक उनके संपर्क में आया था।



इससे पहले सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात को आरोपी आइएएस अधिकारी के गांधीनगर, सूरत और आंध्र प्रदेश स्थित उनके गृहनगर राजमुंद्री के साथ-साथ मेमण के यहां भी छापे की कार्रवाई की। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत पाए गए। 36 वर्षीय राजेश वर्ष 2011 बैच के आइएएस अधिकारी हैं जो फिलहाल गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं।

