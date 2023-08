Chandrayaan3: इसरो-पीआरएल के वैज्ञानिकों में जोरदार उत्साह

अहमदाबादPublished: Aug 23, 2023 10:59:04 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Chandrayaan3, Scientist, ISRO-PRL, Ahmedabad

Chandrayaan3: इसरो-पीआरएल के वैज्ञानिकों में जोरदार उत्साह

Chandrayaan3: Scientist at ISRO-PRL in Ahmedabad erupt in joy, CM reached ISRO चंद्यान-3 के चंद्रमा के सतह पर सफल लैंडिंग पर अहमदाबाद स्थित इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एसएसी) और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के वैज्ञानिकों में जोरदार उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री खुद इसका गवाह बनने इसरो पहुंचे थे। यहां पर निदेशक नीलेश देसाई सहित अन्य वैज्ञानिकों में उत्साह देखते ही बना। उधर पीआरएल में भी वैज्ञानिक पूरे रोमांचित दिखे। इनके चेहरों पर संतोष का भाव दिखा।मिशन कंट्रोल में मौजूद पीआरएल के निदेशक डॉ अनिल भारद्वाज ने बताया कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। हम सभी इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह इसरो व विज्ञान व तकनीक से जु़ड़े सभी लोगों के लिए यह बेहतरीन क्षण है। पीआरएल की ओर से निर्मित दो उपकरण लैंडर व रोवर पर लगे हुए हैं।