बुजुर्गों की सेवा करते हैं कहकर वृद्धा को रिक्शा में बिठाया, हाथ से सोने के कंगन उतारे

अहमदाबाद. शहर में एक बार फिर से बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले आरोपियों की टोली सक्रिय हुई हो, ऐसी घटना सामने आई है। वाडज थाने में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज हुई है। निर्णयनगर में रहने वालीं 73 वर्षीय सुभद्राबेन पंचाल ने बताया कि वे 15 सितंबर की शाम को घर से चलते हुए निर्णयनगर सेक्टर-7 स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान में सत्संग में जा रही थीं। इसी दौरान रामेश्वर मंदिर के पास एक ऑटो रिक्शा आई। उसमें एक व्यक्ति, ड्राइवर और एक साड़ी पहने हुई महिला बैठी थी। ऑटो में बैठे व्यक्ति ने कहा कि माजी ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ।

सुभद्राबेन ने इनकार किया तो व्यक्ति और ड्राइवर दोनों ने कहा कि वे बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आप उमरलायक हो जिससे बैठ जाओ। जिससे वे ऑटो रिक्शा में पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। कुछ दूरी से एक और व्यक्ति उसमें बैठा। फिर ऑटो चालक ने उन्हें गायत्री मेचिंग सेंटर के आगे उतार दिया जबकि उन्हें ब्रह्माकुमारी संस्था के पास उतरना था। ऑटो से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथों से सोने के कंगन गायब हैं जो दो ताला वजन के थे। इस बाबत उन्होंने रविवार को वाडज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुभद्राबेन के पति का देहांत 8 साल पहले हो गया है। वे अहमदाबाद में पुत्र-पुत्रवधू और पौत्र के साथ रहती हैं।