Cheteshwar Pujara: करियर के 13वें वर्ष में 100वां टेस्ट खेलने वाले भारत के13वें क्रिकेटर बनेंगे पुजारा

अहमदाबादPublished: Feb 16, 2023 09:57:26 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Cheteshwar Pujara will be 13th Indian cricketer to play 100th Test

उदय पटेल अहमदाबाद. भारतीय टेस्ट टीम की मजबूत दीवार (राहुल द्रविड़) के विकल्प के उभरे खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा के नाम शुक्रवार को एक और नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। वे देश के ऐसे 13वें क्रिकेटर बनेंगे जो 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। पुजारा भारत व आस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में शुक्रवार से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल करेंगे।