Gujarat: साइंससिटी में बच्चों ने देखा नोबल पुरस्कार समारोह का प्रसारण

अहमदाबादPublished: Dec 11, 2022 09:44:57 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Children watched the telecast of Nobel Prize ceremony in Science City

-वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र के पुरस्कार की सरल भाषा में दी जानकारी

Gujarat: साइंससिटी में बच्चों ने देखा नोबल पुरस्कार समारोह का प्रसारण