स्वच्छता बनाए रखना सभी का धर्म :राज्यपाल

साबरमती रिवरफ्रंट पर किया पौधरोपण

अहमदाबाद Published: June 13, 2022 10:26:59 pm

अहमदाबाद. Ahmedabad. Governor Acharya Devvrat राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि cleanliness स्वच्छता बनाए रखना सभी का धर्म है। लोगों को उस मानसिकता को बदलना होगा जिसमें बड़े लोग गंदगी करें और छोटे लोग सफाई करें। उन्होंने कहा कि tree plantation should be done on occasions like birthdays and wedding anniversaries जन्म दिवस और शादी की वर्षगांठ जैसे अवसरों पर पौधरोपण किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जनान्दोलन का आह्वान भी किया।

Ahmedabad Municipal Corporation and Sabarmati Riverfront Development Corporation Limited अहमदाबाद महानगरपालिका और साबरमती रिवरफ्रंट डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को Sabarmati Riverfront साबरमती रिवरफ्रंट पर Biodiversity Park बायोडायवर्सिटी पार्क के निकट पौरोपण व कूड़ा उठाने वाली (रेगपिकर्स ) महिलाओं को safety kit सुरक्षा किट वितरित की गई। इस दौरान Governo राज्यपाल ने कहा कि more and more trees ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर global warming ग्लोबल वॉर्मिंग जैसी समस्या को रोका जा सकता है। Oxigen ऑक्सीजन का महत्व समझाते हुए उन्होंने more and more trees अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का भी आह्वान किया। riverfront रिवरफ्रंट पर राज्यपाल की ओर से पौधरोपण भी किया गया। साथ ही उन्होंने natural farming प्राकृति खेती अपनाने के लिए भी अनुरोध किया। इस मौके परGovernor राज्यपाल ने women as regpickers रेगपिकर्स के तौर पर 10 महिलाओं को सुरक्षा किट का वितरण किया। इस मौके पर District Collector Sandeep Sagale जिला कलक्टर संदीप सागले, Municipal Commissioner Lochan Sehra महानगरपालिका आयुक्त लोचन सेहरा, Deputy Mayor Geeta Patel उप महापौर गीता पटेल, स्थानीय MLA Rakesh Shah विधायक राकेश शाह समेत अनेक लोग मौजूद रहे।

