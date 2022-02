सीएमए फाइनल: अहमदाबाद चेप्टर का परिणाम 26.50 फीसदी गिरा

CMA, the institute of cost accountants of india, Result, Ahmedabad chapter

-इंटरमीडिएट में 25.41 फीसदी की कमी, पेपर स्टाइल बदलने का असर

अहमदाबाद Published: February 21, 2022 10:15:13 pm

अहमदाबाद. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से दिसंबर 2021 में ली गई सीएमए इंटरमीडिएट एवं फाइनल परीक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम में अहमदाबाद चेप्टर के परिणाम में काफी गिरावट हुई है। फाइनल के परिणाम में बीते साल की तुलना में 26.50 फीसदी जबकि इंटरमीडिएट के परिणाम में 25.41 फीसदी की कमी हुई है। 2021 में सीएमए फाइनल का परिणाम 14.98 प्रतिशत, जबकि इंटरमीडिएट का परिणाम 21.27 प्रतिशत रहा। जो 2020 में क्रमश: 41.48 और 46.68 प्रतिशत था।

आईसीएआई अहमदाबाद चेप्टर के अध्यक्ष सीएमए मल्हार दलवाड़ी ने बताया कि बीते साल 2020 की तुलना में इस वर्ष 2021 में संस्थान ने पेपर स्टाइल में बदलाव कर दिया। सभी पेपर में केस स्टडी को भी शामिल किया, जिससे परिणाम में कमी आई है। फिर भी पश्चिम रीजन के परिणाम की तुलना में अहमदाबाद चेप्टर का परिणाम काफी अच्छा है।

दिसंबर 2021 में चेप्टर से सीएमए फाइनल की परीक्षा में 247 विद्यार्थी बैठे थे उसमें से 37 पास हुए परिणाम 14.98 फीसदी रहा। जो बीते साल 2020 में 41.48 फीसदी था। इंटरमीडिएट में इस वर्ष 395 विद्यार्थी बैठे जिसमें से 84 पास हुए परिणाम 21.27 फीसदी रहा जो बीते साल 2020 में 46.68 फीसदी था।

इस वर्ष सीएमए फाइनल में मेघ कुमार शाह ने 484 अंक के साथ देश में पांचवीं रैंक पाई है। वह 21 साल की आयु में ऑल इंडिया में 5वीं रैंक पाने वाले संभवत: चेप्टर से पहले विद्यार्थी हैं। मेघ ने इंटरमीडिएट में भी 2018 में चेप्टर में पहला स्थान पाया था। चेप्टर में 417 अंक के साथ कृपा वोरा दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि सोनू सोलंकी 403 अंक के साथ चेप्टर में तीसरे स्थान पर रहीं। सीएमए इंटरमीडिएट में चेप्टर स्तर पर करण लकुम 461 अंक के साथ पहला, देव सहतानी ने 432 अंक के साथ दूसरा और दृष्टि डोबारिया ने 427 अंक के साथ तीसरा स्थान पाया है।

