CNG Price hike: अहमदाबाद में सीएनजी के दाम 85 रुपए के पार

CNG Price hike: Now Cng price in Ahmedabad reached at 85.89 rupees -मंगलवार को 1.99 रुपए बढ़ी कीमत

अहमदाबाद Published: August 02, 2022 10:09:38 pm

Ahmedabad. कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमत में मंगलवार को एक बार फिर इजाफा हुआ है। एक किलो सीएनजी गैस की कीमत में 1.99 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके चलते अब अहमदाबाद शहर में अदाणी गैस की सीएनजी की कीमत बढकऱ 85.89 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले तीन जुलाई को सीएनजी की कीमत में 1.31 रुपए का इजाफा किया गया था। तब कीमत 82.59 रुपए से बढकऱ 83.90 रुपए हुई थी। सीएनजी की कीमत में आए दिन हो रही वृद्धि के चलते ऑटो रिक्शा चालकों ने इस भाव वृद्धि का कड़ा विरोध किया है।

CNG Price hike: अहमदाबाद में सीएनजी के दाम 85 रुपए के पार

एक साल में 30 रुपए बढ़े दाम, मिले सब्सिडी

अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के प्रमुख विजय मकवाणा ने कहा कि फिर से सीएनजी की कीमत में 1.99 रुपए बढ़ाए गए हैं। एक साल में सीएनजी के दाम में 30 रुपए का इजाफा किया गया है। 6 अगस्त 2021 को अहमदाबाद में सीएनजी की कीमत प्रति किलोग्राम 56.30 रुपए थी, जो आज 2 अगस्त 2022 को बढकऱ 85.89 रुपए हो गई है। ऐसे में हमारी मांग है कि सीएनजी पर लगने वाले टैक्स को घटाया जाए। ऑटो चालकों को सीएनजी में सब्सिडी दी जाए। नहीं तो आने वाले चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रिक्शा चालकों ने मंगलवार को अहमदाबाद के मेमनगर इलाके में इस भाववृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। इसे वापस लेने की मांग की। एक साल से 16 बार बढ़ाए दाम

सीएनजी गैस की कीमत में बीते एक साल में यानि अगस्त 2021 से 2 अगस्त 2022 तक 16 बार दाम बढ़ाए हैं। इस दौरान करीब 30 रुपए (29.59 रुपए) का इजाफा हुआ है। छह अगस्त 2021 को कीमत 56.30 रुपए थी। दो अक्टूबर को उसमें 2.56 रुपए बढ़ाए। कीमत 58.56 हुई। 6 अक्टूबर को 1.30 रुपए, 11 अक्टूबर को 1.63 रुपए, 18 अक्टूबर को 1.50 रुपए बढ़ाए। 2 नवंबर 2021 को दो रुपए बढ़ाए कीमत 64.99 रुपए हो गई। 5 दिसंबर 2021 को 0.75 पैसे बढ़ाए। 19 दिसंबर को 1.85 रुपए बढ़ाए, जिससे कीमत 67.59 रुपए हो गई। फिर नए साल 2022 में एक जनवरी 2022 को 2.50 रुपए बढ़े कीमत 70.09 रुपए हो गई। 1मार्च को 1 रुपया बढ़ाया। कीमत 71.09 रुपए हो गई। 10 मार्च को 2 रुपए बढ़े जिससे कीमत 73.09 रुपए हो गई। 24 मार्च को 1.50 रुपए बढऩे से कीमत 74.59 रुपए हुई। 1 अप्रेल को 5 रुपए बढ़े, कीमत 79.59 रुपए हुई। 7 अप्रेल को 2 रुपए बढ़े जिससे कीमत 81.59 रुपए हो गई। 16 अप्रेल 2022 को 1 रुपए बढ़ी जिससे कीमत 82.59 रुपए हो गई है। फिर 3 जुलाई 2022 को 1.31 रुपए कीमत बढ़ी, जिससे दाम 83.90 रुपए हो गए। अब 2 अगस्त 2022 को 1.99 रुपए बढ़े हैं जिससे कीमत 85.89 रुपए हो गई है।ों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगस्त में भारी बारिश के आसार नहीं हैं। बैठक में विविध विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें