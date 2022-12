Gujarat election 2022: मोदी को ज्यादा अपशब्द कहने की कांग्रेस में लगी है होड़: पीएम

Ahmedabd. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पंचमहाल जिले के कालोल के वेजलपुर में चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए उन्हें रावण कहे जाने पर पलटवार किया। Gujarat election 2022 के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए गुजरात के दो दिनों के दौरे पर पहुंचे मोदी ने कहा कि 'कांग्रेस में इस बात की स्पर्धा चल रही है कि कौन नेता मोदी को ज्यादा अपशब्द कह सकता है। कौन ज्यादा बड़े और तीखे अपशब्द कह सकता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कि यह राम भक्तों का गुजरात है। इस धरती पर आकर मोदी को 100 सिर वाला रावण कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भी विश्वास नहीं रखती है और रामसेतु पर भी आपत्ति है। ऐसी कांग्रेस पार्टी मुझे अपशब्द कहने के लिए रामायण में से रावण को ले आई। मोदी ने जनता से सवाल किया कि गुजरात के लोगों ने मुझे बड़ा किया है। ऐसे में यह लोग मुझे अपशब्द कहकर क्या आपका अपमान नहीं कर रहे हैं? गुजरात की जनता इसका जवाब 5 दिसंबर को देगी।



'खरगे वैसा ही बोलेंगे जैसा उन्हें कहा जाएगा'

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खरगे को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि खरगे वैसा ही कहेंगे जो उन्हें कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस अगर लोकतंत्र में विश्वास करती तो इस स्तर तक कभी नहीं जाती। कांग्रेस के नेता लोकतंत्र नहीं बल्कि एक परिवार में विश्वास करते हैं। उस परिवार को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।



'जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा' मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस के नेताओं ने 'औकात' दिखाने की बात कही, इससे काम नहीं चलता तो बड़ा डोज देने के लिए रामायण से रावण को ले आए। उन्होंने कहा कि 'लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, उतना ही कमल खिलेगा। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं। दु:ख इस बात का है कि कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी सार्वजनिक व आधिकारिक रूप से इसके लिए ना तो खेद व्यक्त किया ना ही पश्चाताप व्यक्त किया। वे पीएम का अपमान करना अपना अधिकार समझते हैं।



आदिवासी बेटी का किया विरोध छोटा उदेपुर के बोडेली में दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर भी कांग्रेस ने विरोध किया। उन्होंने 'दशकों पहले कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। उन्हें बस नारा देना था, तो दे दिया। पढ़ना जारी रखे