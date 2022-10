पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार : पूनिया

Congress government is doing politics on East Rajasthan canal project: satish poonia

-राष्ट्रीय परियोजना के मापदंड पूरी करे राजस्थान सरकार तो केन्द्र भी तैयार

-अहमदाबाद शहर अन्य भाषा-भाषी सेल के स्नेह मिलन में हुए शामिल

अहमदाबाद Published: October 14, 2022 09:47:51 pm

Ahmedabad. राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को लाभान्वित करने वाली नहर परियोजना पर कांग्रेस सियासत कर रही है। अहमदाबाद में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में पूनिया ने इस पर पूछे गए सवाल पर कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को राहत देने के लिए वसुंधरा सरकार ने ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरपीसी) का खाका खींचा था,लेकिन कांग्रेस उस पर सियासत कर रही है। इस परियोजना के अटके होने पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राष्ट्रीय परियोजना से जुड़े मापदंड यदि राज्य सरकार पूरी करती है तो केन्द्र सरकार पानी देने को तैयार हैं। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार न तो पूर्वी राजस्थान को पानी देना चाहती है और न तो सिंचाई के लिए पानी देना चाहती है। कांग्रेस सरकार इस पर काम ही नहीं कर रही है। भाजपा का इस बारे में मत बिल्कुल स्पष्ट है। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी कह चुके हैं कि भारत सरकार सिंचाई का पानी देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बशर्त राष्ट्रीय परियोजना के मापदंड पूरे हों।

उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि भाजपा सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ही नहीं दे रही है। वे कई बार इस मामले में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में भी मुद्दा उठा चुके हैं।

पूनिया ने अहमदाबाद शहर भाजपा अन्य भाषा-भाषी सेल के स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की।

कांग्रेस की अंदरूनी कलह से राजस्थान को नुकसान पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। देश-दुनियां में ऐसा पहली बार राजस्थान में ही हुआ जब पूरी सरकार 50 दिन तक बाड़े में बंद रही। इससे राजस्थान के विकास को धक्का पहुंचा है। काफी नुकसान हुआ है।



राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी भाजपा

राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक जाट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से पूछे गए सवाल पर पूनिया ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सूत्र पर काम करती है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। लेकिन वे यह जरूर कह सकते हैं कि 2023 में राजस्थान में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।





गुजरात में 46 सीटें जिताने में जुटे राजस्थान के कार्यकर्ता

पूनिया ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्य के 9 जिलों की 46 सीटों पर राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ता चुनावी रणनीति बनाने, प्रबंधन और प्रचार प्रसार में गुजरात के भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद में जुटे हैं। राजस्थान से आए 160 भाजपा कार्यकर्ताओं की उन्होने कमलम् में बैठक की। उनके कार्य की समीक्षा भी की। वे खुश हैं कि बेहतर शुरुआत हुई है। पुनिया ने राजस्थान में बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

