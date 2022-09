गुजरात में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी कांग्रेस

Congress will implement old pension scheme in Gujarat: Thakor -प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकोर व कार्यकारी अध्यक्ष पटेल ने पूर्व सैनिकों की मांगों का भी किया समर्थन

अहमदाबाद Updated: September 17, 2022 09:04:14 pm

Ahmedabad. पुरानी पेंशन योजना की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर बीते 40 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांगों का गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन किया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल और विधानसभा में उप नेता शैलेष परमार ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। नई पेंशन योजना को रद्द किया जाएगा। ठाकोर ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है। ऐसे में कांग्रेस गुजरात में भी सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देगी। उन्होने सवाल किया कि जब कांग्रेसी सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती हैं तो अपने विकास मॉडल के लिए चर्चा में रहने वाली गुजरात की भाजपा सरकार क्यों नहीं दे सकती?

कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने कहा कि गुजरात में युवा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, कर्मचारी पेंशन व अन्य वेतन, भत्तों का लाभ पाने के लिए, आशा वर्कर से लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी, तलाटी, शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी मांगें सरकार ने लंबे समय से नहीं स्वीकारी हैं। सिर्फ चुनावी राजनीति की है। ठाकोर व पटेल ने कहा कि कांग्रेस पूर्व सैनिकों की मांग का भी समर्थन करती है। पूर्व सैनिकों को अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़े यह दुखद है। एक पूर्व सैनिक के निधन को भी कांग्रेस ने दुखद बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार पूर्व सैनिकों की मांगों को स्वीकार कर जल्द इस मामले का हल निकाले।

कांग्रेस ने गिनाईं पुरानी पेंशन योजना की खूबी

ठाकोर ने पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच के मूलभूत अंतर और इससे कर्मचारियों को होने वाले नुकसान भी गिनाए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को अंतिम बेसिक वेतन के 50 प्रतिशत वेतन को पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसे नई पेंशन में सरकार ने रद्द कर दिया। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी का निधन होने पर कर्मचारी के परिजनों को मददरूप होने के लिए फेमिली पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था। नई योजना में ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाता। पुरानी पेंशन योजना में समय-समय पर लागू होने वाले वेतन आयोग के लाभ मिलने योग्य थे, नई में ऐसा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से कोई वेतन नहीं काटा जाता था, जीपीएफ सुविधा थी। नई में बेसिक वेतन और डीए की 10 प्रतिशत राशि वेतन से काटी जाती है। जीपीएफ सुविधा नहीं है। पढ़ना जारी रखे

