Gujarat election 2022: दिग्गज पुत्रों के संग्राम का गवाह बना छोटा उदेपुर

अहमदाबादPublished: Nov 26, 2022 10:47:43 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Contest in Chhotaudepur between two strong leader's son उदय पटेल आदिवासी बहुल छोटा उदेपुर विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस व भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यहां पर हर बार की तरह राठवा बनाम राठवा की जंग है। हालांकि इस बार का मुकाबला इसलिए भी रोचक बन पड़ा है क्योंकि यहां पर कांग्रेस के दो स्थानीय दिग्गज आदिवासी नेताओं -मोहन राठवा व नारण राठवा-के पुत्र आमने-सामने हैं। लोगों के सामने दोनों युवा चेहरे हैं।

10 बार के विधायक रह चुके व पूर्व मंत्री 78 वर्षीय मोहन राठवा ने पिछले दिनों नाराजगी जताते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उनके दोनों पुत्रों संग वे भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने भी ताबड़तोड़ उनके पुत्र राजेन्द्र राठवा को इस सीट से उम्मीदवार बना दिया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष सुखराम राठवा के दामाद हैं। सुखराम राठवा खुद इस सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं।

उधर कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेता, पूर्व केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री व वर्तमान में राज्यसभा सांसद नारण राठवा के पुत्र संग्राम ङ्क्षसह राठवा को अपना प्रत्याशी बनाया है।

मोहन राठवा व नारण राठवा दोनों पहले ही यह ऐलान कर चुके थे कि अब वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए दोनों ने अपने-अपने पुत्रों के लिए टिकट की मांग कर दी थी। लेकिन मोहन राठवा ने अपनी राह जुदा कर ली इसलिए कांग्रेस ने नारण राठवा के पुत्र को इस सीट से उतार दिया। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से अर्जुन राठवा मैदान में हैं।

85 फीसदी से ज्यादा आदिवासी इलाके वाली इस सीट पर 60 फीसदी से ज्यादा राठवा समुदाय के हैं। इसलिए यहां पर सभी मुख्य दलों ने अपने प्रत्याशी भी इसी समुदाय को बनाया है। माना जाता है कि राठवा समुदाय जिस पक्ष में ज्यादा वोट डालेगा पलड़ा उसी की भारी रहेगा।

वैसे तो यह सीट कांग्रेस की पंरपरागत सीट मानी जाती रही है। 13 बार हुए चुनाव में 9 बार यह सीट कांग्रेस के हाथ लग चुकी है। भाजपा ने यहां दो बार-2002 और 2007- सेंध लगाई थी। पिछली बार मोहन राठवा भाजपा उम्मीदवार जशू राठवा के हाथों सिर्फ 1093 वोट से जीते थे।

इसी शहर के रहने वाले रफीक मकराणी बताते हैं कि हर जगह की तरह यहां पर भी महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है।

स्थानीय निवासी अमित शाह का कहना है कि कई वर्षो तक कांग्रेस के नेता रह चुके मोहन राठवा के भाजपा में शामिल होने से उनके समर्थक नाराज हैं। भाजपा के समर्थकों में थोड़ी बहुत नाराजगी यह है कि वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ता या नेताओं पर पार्टी न भरोसा नहीं जताया।

फिर भी इस बार युवा राठवा नेताओं में किसकी तूती बोलती है यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा।

