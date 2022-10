गुजरात में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी: कांग्रेस

अहमदाबाद Oct 23, 2022

राजस्थान की तर्ज पर

अहमदाबाद. Rajasthan राजस्थान में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने के कार्य को लेकर Gujarat predesh Congress गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि गुजरात विधानसभा में जीत हुई तो यहां भी इसी तरह से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। Many employees in Gujarat are working on contract गुजरात में अनेक कर्मचारी कॉन्ट्राक्ट से काम कर रहे हैं।

Spokesperson of Gujarat Pradesh Congress Dr. Manish Doshi गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने कहा कि Rajasthan राजस्थान सरकार ने 1.10 लाख संविदा कर्मियों को स्थायी करने का निर्णय किया गया है। इनमें से 31 हजार संविदा कर्मियों को तत्काल स्थायी कर दिया गया है। उन्होंने Government of Rajasthan राजस्थान सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि Gujarat गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राजस्थान की तर्ज पर कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 10 लाख से अधिक ठेका कर्मचारी शोषण का सामना कर रहे हैं।

