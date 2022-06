Gujarat: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से शुरू होंगे स्कूल

अहमदाबाद. गुजरात में कोरोना के केस बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 150 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सोमवार से एक बार फिर से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य शुरू होगा। 9 मई से शुरू हुईं गर्मियों की 35 दिनों की छुट्टी रविवार को खत्म हो गई। अंतिम दिन लोग स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए तैयारी करते नजर आए। जिससे स्कूल ड्रेस, कॉपी किताबों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। कोरोना के केस बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन असमंजस में है। वे कोरोना की गंभीरता को देखते हुए अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सोमवार से स्कूलें खुल रही हैं। ऐसे में बंद पड़े स्कूलों के कमरों, बेंच की साफ-सफाई करवाई गई है। कमरों को सेनेटाइज करवाया गया है। करीब दो सालों के बाद पूरी क्षमता के साथ नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल खुल रहे हैं।

तापमान चेक करके ही प्रवेश देने का निर्णय

गुजरात राज्य स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएसन के अध्यक्ष भास्कर पटेल ने बताया कि कोरोना के बढ़तें मामलों के बीच सोमवार से स्कूल खोलने की पूरी तैयारी है। सरकार से कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसे में एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि हम कोरोना अभी भी है, उसे देखते हुए ही स्कूलें खोलेंगे। शुरूआती एक सप्ताह तक तो 100 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहेगी। फिर परिस्थिति देख निर्णय करेंगे। बच्चे के तापमान को प्रवेश द्वार पर ही चेक किया जाएगा। सही तापमान पर प्रवेश दिया जाएगा। ज्यादा होने पर उसके अभिभावक के साथ बच्चे को वापस घर भेजा जाएगा। तबियत ठीक होने पर वापस स्कूल भेजने को कहा जाएगा। प्रतिदिन 250 से ज्यादा केस आने पर सरकार से गुहार लगाई जाएगी कि 50-50 फीसदी बच्चों को बुलाने की छूट दी जाए। नई गाइड लाइन नहीं,पुराने निर्देश बरकरार

अहमदाबाद ग्राम्य के जिला शिक्षा अधिकारी आर आर व्यास ने बताया कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन स्कूलों को लेकर कोई नई गाइड लाइन राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। पुराने निर्देश ही बरकरार हैं। मास्क पर दिया जाए ध्यान

अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन (आहना) के अध्यक्ष डॉ. भरत गढ़वी का कहना है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लेकिन सभी केस ओपीडी स्तर के हैं। अस्पतालों में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है। ऐसे में स्कूल खुल रहे हैं, तो मास्क पर ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने को गति देने की जरूरत हैै। चौथी लहर की आशंका कम ही नजर आ रही है। कॉलेजों में 15 से शुरू होगी पढ़ाई

स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं लेकिन राज्य में कॉलेज 15 जून से शुरू होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक केलेन्डर के तहत एवं जीयू के वर्ष 2022-23 शैक्षणिक केलेन्डर के तहत 15 जून से कॉलेजों में प्रथम शैक्षणिक सत्र का आगाज होगा। पहला सत्र 14 दिसंबर तक चलेगा। यह 132 दिन का होगा। 1 से 22 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 23 जून से सभी स्नातक कोर्स में पहले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 19 अक्टूबर 22 से 9 नवंबर 2022 तक 21 दिनों का दीपावली वेकेशन होगा। कॉलेजों के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं 9 नवंबर से 14 दिसंबर के दौरान होंगीं। 15 दिसंबर से 30 अप्रेल 2023 तक दूसरा सत्र होगा। यह 106 दिन का होगा। जीयू की परीक्षाएं 23 मार्च से 30 अप्रेल के बीच होंगीं। गर्मियों की छुट्टियां एक मई से 14 जून 2023 तक 45 दिन की होंगीं। 15 जून 2023 से नया शैक्षणिक वर्ष आरंभ होगा। पढ़ना जारी रखे

