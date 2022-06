गुजरात में फिर पैर पसारने लगा कोरोना, दूसरे दिन भी 400 के पार मरीज

एक्टिव केस 1900 से अधिक

अहमदाबाद Published: June 23, 2022 10:17:59 pm

अहमदाबाद. Gujarat गुजरात में एक बार फिर corona infection epidemic कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन new patients नए मरीजों की संख्या 400 के पार रही। 24 घंटे में 416 मरीजों की पुष्टि हुई है।

राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं। बुधवार (407) के बाद गुरुवार को भी The number of patients cross four hundred मरीजों की संख्या चार सौ से अधिक रही। 33 जिलों में से गुरुवार को 20 जिलों में मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 184 Ahmedabad District अहमदाबाद जिले (शहर 182) के हैं। Surat सूरत जिले में सामने आए 90 में से शहर के 56, vadodara वडोदरा जिले में 43 में से 40, Gandhinagar गांधीनगर में 19 में से 16, Rajkot राजकोट में 16 में से 15 तथा Bhavnagar भावनगर में 15 में से 13 मरीज शहर के हैं। इनके अलावा valsad वलसाड जिले में 12, Jamnagar जामनगर एवं कच्छ में 7-7, Bharuch भरुच में पांच, mahesana मेहसाणा एवं navsari नवसारी में तीन-तीन, अमरेली, आणंद, मोरबी एव पाटण जिले के दो-दो मरीज हैं। जबकि सुरेन्द्रनगर, महिसागर, देवभूमि द्वारका, और बनासकांठा में एक-एक मरीज दर्ज हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 1228909 (12.29 लाख के करीब) हो गए हैं।

गुजरात में फिर पैर पसारने लगा कोरोना, दूसरे दिन भी 400 के पार मरीज

एक्टिव केस बढ़े, रिकवरी रेट घटी Active cases increased, recovery rate decreased

पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़े Corona case कोरोना के मामलों के कारण अब Active case एक्टिव केस 1927 हो गए हैं। इनमें से चार वेंटिलेटर पर हैं जबकि 1923 की हालत स्थिर बताई गई है। 24 घंचे में राज्यभर में 230 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। फिलहाल कोरोना की रिकवरी रेट घटकर 98.95 फीसदी रह गई है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें