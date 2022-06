गुजरात में कोरोना के दैनिक टेस्ट कम

अब तक हो चुके हैं 4.19 करोड़ से अधिक टेस्ट

सूरत जिले में सबसे अधिक 81 लाख तो अहमदाबाद में 67 लाख

अहमदाबाद Published: June 04, 2022 09:30:53 pm

अहमदाबाद. corona in gujarat गुजरात में कोरोना की स्थिति में आए सुधार के चलते अब Number of Daily Tests दैनिक टेस्ट की संख्या भी कम हुई है। राज्य में कोरोनाकाल के दौरान शुक्रवार तक 4.19 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक Surat district सूरत जिले में 8142678 हैं। कोरोना के टेस्ट के मामले में Ahmedabad district अहमदाबाद जिला दूसरे स्थान पर है। जिले में 6691180 कोरोना के टेस्ट किए गए जा चुके हैं।

First, second and third wave of corona in Gujarat गुजरात में कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान दैनिक कोरोना टेस्ट पौने दो लाख से भी अधिक हो चुके हैं। अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना की स्थिति में सुधार आने के कारण टेस्ट की संख्या में तेजी से कमी आई है। हाल में राज्य में दैनिक टेस्ट की संख्या 20 हजार से भी कम है। शुक्रवार को राज्यभर में किए गए 17647 टेस्ट में से ahmedabad अहमदाबाद जिले में सबसे अधिक 2023 हैं। इस दौरान junagadh जूनागढ़ जिले में 1685, vadodara वडोदरा में 1019, सूरत में 1008, jamnagar जामनगर जिले में 984, Rajkot राजकोट में 904, Bhavnagar भावनगर जिले में 887 तथा Gandhinagar गांधीनगर जिले में 628 टेस्ट किए गए।

जबकि राज्य के डांग जिले में सबसे कम 13 टेस्ट ही किए गए। इसके अलावा देवभूमिद्वारका जिले में 63, छोटा उदेपुर जिले में 75, मोरबी में 98 और कच्छ जिले में 99 टेस्ट ही किए गए।

राज्य के प्रमुख जिलों में अब तक किए गए कोरोना के टेस्ट व पॉजिटिव संख्या शहर व जिला टेस्ट कुल संक्रमित

अहमदाबाद जिला 6691180 385356

सूरत जिला 8142678 205018

वडोदरा जिला 2599465 140413

राजकोट जिला 2630047 84607

जामनगर जिला 1175051 41842

गांधीनगर जिला 1144216 35195

गुजरात राज्य 41986520 1225338 पढ़ना जारी रखे

