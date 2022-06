Ahmedabad रेलवे स्टेशन और एसटी बस स्टेंड पर फिर से कोरोना के टेस्ट की व्यवस्था

June 07, 2022

Corona tests will be increased again at railway station and ST bus stand Corona guidelines अहमदाबाद. Ahmedabad शहर में पिछले कुछ दिनों से Corona कोरोना के मामले बढऩे से corona test कोरोना के टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए Railway Station and ST Bus Stand रेलवे स्टेशन और एसटी बस स्टेंड जैसे स्थलों पर टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। guide line गाइड लाइन का पालन करने पर जोर दिया जाने लगा है।

Ahmedabad city अहमदाबाद शहर में मंगलवार को भी Corona कोरोना के 44 Patient मरीजों की पहचान हुई है। Municipal health department महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार summer vacation गर्मी की छुट्टियों में एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक शहर से दूसरे शहर में आवागमन बढऩे से कोरोना के केस बढ़े हैं। शहर में मंगलवार तक active cases एक्टिव केसों की संख्या लगभग सवा दो सौ हो गई है। Municipal Health Officer Dr. Bhavin Solanki मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी के अनुसार शहर में लोगों को corona guideline कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है। टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पर फिर से डोम तैयार किए जाएंगे। Railway station and bus stand रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड पर आने वाले यात्रियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मास्क की जरूरत को लेकर भी बल दिया जा रहा है। शहर में पिछले कुछ दिनों से शहर में डेढ हजार से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। increase in Corona infection संक्रमण में वृद्धि होने के कारण इस संख्या को बढ़ाया जाएगा।

