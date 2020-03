Ahmedabad News कोरोना के चलते गुजरात में भी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, इतने दिन बंद रहेगा शैक्षणिक कार्य

अहमदाबाद. राजस्थान के बाद अब गुजरात में भी स्कूल-कॉलेजों (School-college) में शैक्षणिक कार्य को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस (Corona virus) से विश्वभर में हो रही मौतों को मद्देनजर रखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया है। भारत में भी कोरोना वायरस से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। तीन लोगों की मौत की बात सामने आई है। जिसे देखते हुए भारत सरकार और गुजरात सरकार भी इस वायरस के फैलावे को देखते हुए सतर्क है। गुजरात में कोरोना वायरस का अब तक कोई पॉजिटिव मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसके फैलने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार ने 29 मार्च २०२० तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाडिय़ों में शैक्षणिक कार्य को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बाबत रविवार को आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश सोमवार से ही लागू हो जाएंगे। सोमवार 16 मार्च से लेकर 29 मार्च तक स्कूल-कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा। जिन स्कूलों और कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें परीक्षाओं के समय को फिर से तय करने का निर्देश दिया गया है।

Government has decided to suspend teaching work in all the schools/ colleges/ Anganwadis for two weeks (till 29/03/2020). However, Board exams for 10th & 12th will be conducted as per the original schedule. #CoronaVirusUpdates @CMOGuj @Nitinbhai_Patel @MoHFW_INDIA

बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी जारी

गुजरात में इन दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। यह निर्देश बोर्ड परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगीं।

थूंकने पर लगेगा पांच सौ का जुर्माना

सार्वजनिक स्थलों पर थूंकने पर अब लोगों को पांच सौ रुपए का जुर्माना भरना होगा। थूंकने के चलते कई प्रकार के इन्फेक्शन फैलते हैं, जिसके चलते सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी थूंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के सभी मनपा और नपाओं को निर्देश दिए गए हैं। राज्य की स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव जयंती रवि ने राज्यभर के लोगों से स्वच्छता को तवज्जों देने की अपील की है।

Spitting in public places is a major reason for spread of many infections. Penalty of ₹ 500/- will be imposed on people who are found spitting in open. Major campaign for cleanliness in public places and maintaining personal hygiene will be taken up in the state. @JayantiRavi