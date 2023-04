Ahmedabad: दिन दहाड़े जौहरी पर हमला कर लूट की कोशिश करने के आरोप में एक गिरफ्तार

अहमदाबादPublished: Apr 05, 2023 11:09:45 pm Submitted by: nagendra singh rathore

crime branch arrested accused of trying to rob jewellery -फरार हुए दो और आरोपियों की भी हुई पहचान, क्राइम ब्रांच ने एक पिस्तोल, एक तमंचा, 41 कारतूस किए जप्त

