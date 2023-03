Ahmedabad: पड़ोसी के साथ की ऐसी हरकत कि पत्नी व पुत्र सहित पहुंचा हवालात

अहमदाबादPublished: Mar 15, 2023 09:45:40 pm Submitted by: nagendra singh rathore

crime branch arrests 3 members of one family in theft case पड़ोसी के घर के बाहर से 12 लाख भरा बैग चुराया, एक ही परिवार के 3 सदस्य गिरफ्तार, -बैग से मिले रुपयों से कर्ज चुकाने, महंगी बाइक खरीदने की थी तैयारी, 2.58 लाख बरामद

-कणभा पुलिस थाने में मंगलवार को दर्ज हुई प्राथमिकी, घर खरीदने को जुटाए थे पैसे

Ahmedabad: पड़ोसी के साथ की ऐसी हरकत कि पत्नी व पुत्र सहित पहुंचा हवालात