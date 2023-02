गुजरात साइंस सिटी में बनेगी डिफेंस एवं एविएशन गैलरी, कई और आकर्षण जुड़ेंगे

अहमदाबादPublished: Feb 24, 2023 04:09:17 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Defence and aviation gallery will build in Gujarat science city

-स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भी होगा विकास-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2193 करोड़ का प्रावधान

