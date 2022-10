Gujarat: सडक़ पर घूमते पशुओं के मामले में हॉट स्पॉट चिन्हित कर फुट पेट्रोलिंग के निर्देश

Published: Oct 22, 2022

DGP give Instructions for marking hot spots in case of stray cattle डीजीपी ने सीपी, एसपी के साथ वर्चुअली की बैठक, अधिसूचना उल्लंघन के कई मामले हों ऐसे लोगों को करें पासा, कमिश्नरेट इलाके में सेक्टर, डीसीपी भी दें ध्यान, स्पेशल ड्राइव करें

Ahmedabad. गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट सहित के महानगरों व अन्य नगरों सहित राज्यभर में सडक़ों पर घूमने वाले पशुओं के चलते होने वाली दुर्घटनाओं पर गुजरात हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद गुजरात पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने शुक्रवार को सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी, सीआईडी क्राइम डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। डीजीपी ने इस बैठक में सभी पुलिस आयुक्त (सीपी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निर्देश दिए कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके इलाकों में सडक़ों पर पशु यूं ही घूमते ना मिलें या बैठे ना मिलें। इसको लेकर जारी की गई अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन कराएं। सडक़ों के किनारे घास-चारे की बिक्री ना हो उसे सुनिश्चित करें।

डीजीपी भाटिया ने निर्देश दिया कि महानगरों और शहरों में ऐसे इलाकों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाए, जहां पर ज्यादातर पशु सडक़ों पर घूमते या बैठे होते हैं। ऐसे इलाकों में टीमें बनाकर फुट पेट्रोलिंग कराएं, ताकि सडक़ों से पशुओं को दूर किया जा सके और दुर्घटनाओं की आशंकाओं को टाला जा सके।

डीजीपी ने निर्देश दिया कि जिन पशु मालिकों व लोगों के विरुद्ध में अधिसूचनाओं के उल्लंघन के ज्यादा मामले दर्ज हैं, उनके विरुद्ध पासा के तहत भी कार्रवाई करने पर विचार किया जाए और उसके तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने पशुओं के मामले में विशेष ड्राइव छेडऩे के भी निर्देश दिए हैं।

पशुपालकों के साथ करें बैठकें

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट पुलिस आयुक्त इलाकों में सेक्टर और डीसीपी स्तर के अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले में ध्यान देकर अधिसूचनाओं की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने पशुपालकों के साथ बैठकें आयोजित कर पशुओं को सडक़ों पर नहीं छोडऩे के लिए समझाने को भी कहा। एनजीओ के साथ मिलकर जागरुकता के लिए कार्य करने का भी सुझाव दिया है। मनपा, नपा के साथ बेहतर तालमेल कर करें कार्रवाई

डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित इलाके की महानगर पालिका, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करें ताकि वह प्रभावी भी नजर आए। दो सालों में अमदाबाद शहर में 2092 मामले

बैठक में डीजीपी को बताया गया कि अहमदाबाद शहर में बीते दो सालों में सडक़ों पर घूमने वाले पशुओं के मामले में आईपीसी और जीपी एक्ट के तहत 2092 मामले दर्ज किए गए हैं। सूरत में यह संख्या 403, वडोदरा में 637 और राजकोट में 9 है। पढ़ना जारी रखे