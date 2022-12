International migrants day: तिरंगा व मोटे अनाज की थीम से इस बार मनेगा धर्मज दिवस

अहमदाबादPublished: Dec 17, 2022 09:37:36 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Dharmaj Day will be celebrated this time with tricolour, Millets उदय पटेल अहमदाबाद. भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़े रखना काफी अहम है वह भी तब जब यह पीढ़ी सात समंदर पार रहती हो। अपनी माटी की महक और जड़ों से जोड़े रखने के लिए गुजरात के आणंद जिले का गांव धर्मज हर वर्ष अपने यहां दिवस का आयोजन करता है।

कैलिफोर्निया (अमरीका) से लेकर कैनबरा और कोपनहेगन (डेनमार्क) से लेकर केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका) तक दुनिया भर के कई देशों में बसने वाले धर्मज गांव के लोग हर वर्ष 12 जनवरी को धर्मज डे मनाते हैं। कोरोना के दो वर्षों के बाद बेहतर आयोजन के लिए तैयारियां जारी हैं। ‘डॉलर’ से भरपूर इस गांव के कई लोग व्यापार, रोजगार, उच्च शिक्षा के लिए विश्व भर के कई देशों में बसे हुए हैं। गांव के लोग खुद को एनआरआई (प्रवासी भारतीय) या एनआरजी (प्रवासी गुजराती) की बजाय एनआरडी (नॉन रेसिडेंट धर्मिजन्स) कहलाना पसंद करते हैं।

धर्मज डे के आयोजक राजेश पटेल ने बताया कि पिछले 16 वर्ष से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार 17वें धर्मज दिवस का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस दिवस का थीम तिरंगा रखा गया है। साथ ही 2023 को अंतराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर) मनाए जाने के उद्देश्य से बाजरे के व्यंजन विशेष आकर्षण रहेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रत्येक गांव को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए।