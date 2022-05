PM Modi in Aatkot ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश का सिर झुका हो : मोदी

Published: May 28, 2022

PM Modi in Aatkot राजकोट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 8 सालों में उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे देश की जनता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। राजकोट Rajkot जिले की जसदण तहसील के आटकोट में के.डी.पी. मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल Hospital का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा BJP के नेतृत्व वाली एनडीए NDA सरकार Government राष्ट्र सेवा के 8 वर्ष पूरे कर रही है। मातृभूमि की सेवा के ये 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वह गुजरात Gujarat की धरती पर हैं।

मोदी के मुताबिक इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बापू और सरदार पटेल ने गरीबों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, महिलाओं आदि के सशक्तिकरण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां स्वच्छता और स्वस्थ देश की चेतना का हिस्सा बन गए हैं।

मोदी ने कहा कि बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जहां स्वदेशी समाधानों से अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसलिए हमने इन 8 वर्षों के दौरान बापू व सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने का प्रयास किया। मातृभूमि की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी ने देश की सेवा करने का अवसर और संस्कार देने के लिए गुजरात के लोगों को नमन किया। साथ ही एनडीए सरकार के 8 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर देश की सेवा करने का मौका देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया।



PM Modi in Aatkot 8 वर्ष में समर्पण के प्रमाण की बताई उपलब्धियां



लोगों के सामने 8 वर्षों का लेखा-जोखा रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिल चुका है वहीं 10 करोड़ से ज्यादा परिवार खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रसोई घर में धुएं से मुक्ति और 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को बिजली मिली है। 6 करोड़ से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन मिला है। 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज मिला है। उन्होंने कहा कि यह केवल संख्या नहीं हैं बल्कि गरीबों की गरिमा और देश की सेवा के लिए हमारे समर्पण का प्रमाण हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्षों में एक महामारी के दौरान भी उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों को अपने जीवन में कोई कठिनाई महसूस न हो। जन धन बैंक खातों में रुपए जमा किए, गरीबों को नि:शुल्क सिलेंडर दिए गए और सभी के लिए परीक्षण और मुफ्त टीके की सुविधा उपलब्ध करवाई।



PM Modi in Aatkot भेदभाव व भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं



प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में युद्ध चल रहा है, तब भी हमने लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया है। उनकी सरकार ने योजनाओं में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब सभी को उनका हक मिल जाता है तो भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रयास से गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान होगा।



PM Modi in Aatkot कोई भी मां बिना इलाज के न रहे



प्रधानमंत्री ने कहा कि वह गरीबी को समझते हैं और परिवार की महिलाएं अस्वस्थ होने के बावजूद कैसे काम करती रहती हैं और इलाज कराने से बचती हैं ताकि परिवार को असुविधा न हो। आज दिल्ली में गुजरात का एक बेटा है जिसने सुनिश्चित किया है कि कोई भी मां बिना इलाज के न रहे। इसलिए पीएमजेएवाई योजना शुरू की गई है। इसी तरह सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र हैं और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।



PM Modi in Aatkot अमरीका, यूरोप की आबादी से अधिक लोग ले रहे आयुष्मान भारत का लाभ



मोदी ने कहा कि अमरीका व यूरोप की जनसंख्या से अधिक लोग भारत में आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। देश के 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज मिला है। यह केवल संख्या नहीं हैं बल्कि गरीबों की गरिमा और देश की सेवा के लिए हमारे समर्पण का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्षों में एक महामारी के दौरान भी उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों को अपने जीवन में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। जन धन बैंक खातों में रुपए जमा किए गए। गरीबों को नि:शुल्क सिलेंडर दिए गए और सभी के लिए परीक्षण और मुफ्त टीके की सुविधा उपलब्ध करवाई।

राजकोट जिले के आटकोट में शनिवार को जनसभा को संबोधित करने से पहले लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फोटो: प्रवीण सेदाणी

