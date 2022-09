भत्ते का लाभ देने से पूर्व शपथ-पत्र पेश करने की अनिवार्यता से पुलिसकर्मियों में नाराजगी

Displeasure in policeman on compulsory affidavit on allowance शपथ-पत्र में पुराने भत्तों का लाभ बंद करने का है उल्लेख, मोढवाडिया का प्रहार, कांग्रेस की सरकार बनते ही देंगे ग्रेड पे

अहमदाबाद Published: September 01, 2022 10:36:19 pm

Ahmedabad. ग्रेड-पे की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले गुजरात पुलिस के कर्मचारियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए गुजरात सरकार ने सार्वजनिक प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की है। हालांकि फिक्स वेतन पर कार्यरत एलआरडी, एएसआई के लिए घोषित 3500 रुपए का भत्ता, कांस्टेबल के लिए 4 हजार, हेड कांस्टेबल के लिए 4500 और एसआई के लिए 5 हजार रुपए के भत्ते के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से अनिवार्य रूप से एक शपथ-पत्र मांगा जा रहा है। शपथ-पत्र पेश करने पर ही उन्हें इस नए भत्ते का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से पुलिस कर्मचारियों ने नाराजगी है। ज्यादातर पुलिस कर्मचारियों ने अभी तक शपथ पत्र पेश नहीं किया है। पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि शपथ पत्र में उनसे अभी उन्हें जो भत्ते मिल रहे हैं वह सभी पुराने भत्ते बंद करने की बात कही गई है। यदि वे शपथ पत्र पेश करते हैं तो उन्हें मिलने वाले मौजूदा सभी भत्ते बंद हो जाएंगे और सिर्फ यही सार्वजनिक प्रोत्साहन भत्ता ही मिलेगा। ऐसे में उन्हें जो 4 हजार का लाभ मिलने का दावा सरकार कर रही है वह घटकर दो से ढाई हजार रुपए ही रह जाता है। ऐसे में उनकी मांग पूरी नहीं होती। उनकी मांग है कि उन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया जाए।

