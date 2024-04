Gujarat: बाहरी प्रत्याशियों को टिकट से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी

अहमदाबाद Apr 09, 2024 Uday Kumar Patel

Dissatisfaction among BJP workers on giving tickets to outsiders in Gujarat

उदय पटेल भाजपा ने भले ही गुजरात की सभी 26 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर यहां काफी नाराजगी दिख रही है। दो सीटों पर पार्टी को अपने उम्मीदवार तक बदलने पड़े। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर उठे हैं।

उत्तर गुजरात में साबरकांठा सीट पर भाजपा ने पहले भीखाजी ठाकोर का नाम घोषित किया था लेकिन उनकी जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद पार्टी ने इस सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक महेन्द्र सिंह बारैया की पत्नी शोभना बारैया को टिकट दे दिया। इसक फैसले का भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी कुछ सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद नाराजगी देखी जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए विधायक डॉ सी जे चावड़ा ने इस्तीफा दिया। फिर वे भाजपा में शामिल हो गए। अब भाजपा ने उन्हें उसी सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कांग्रेस के आयातित उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। पोरबंदर सीट से भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को उतारा है, वहीं राजकोट से केन्द्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला को प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। सुरेन्द्रनगर सीट पर चंदू शिहोरा का भी विरोध हो रहा है। दक्षिण वलसाड पर धवल पटेल का भी विरोध हो रहा है। पढ़ना जारी रखे