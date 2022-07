Ahmedabad: ब्रेनडेड युवक के दान में मिले हृदय से प्रोढ़ को मिला नया जीवन

अहमदाबाद Updated: July 16, 2022 09:23:27 pm

Ahmedabad. शहर के सिविल अस्पताल में ब्रेनडेड हुए 35 वर्षीय युवक राहुल सोलंकी के परिजनों की ओर से दान में दिए गए राहुल के हृदय, दो किडनी और लिवर की बदौलत वडोदरा के एक 53 वर्षीय प्रोढ़ को नया जीवन मिला है। शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती प्रोढ़ को 19 साल से हृदय की बीमारी थी। 2003 में डबल वाल्व की सर्जरी भी कराई थी, लेकिन फिर से हृदय कमजोर पडऩे लगा। अभी उनका हृदय केवल 10 प्रतिशत ही काम कर रहा था। ऐसे में ब्रेनडेड राहुल के दान में मिले हृदय को इस प्रोढ़ में प्रत्यारोपित किया गया। जिससे उन्हे नया जीवन मिला। निजी अस्पताल के चिकित्सकों की ओर से बताया गया कि यह सर्जरी काफी जटिल थी क्योंकि मरीज की डबल वाल्व सर्जरी की जा चुकी थी। ऐसे में 10 चिकित्सकों की अनुभवी टीम ने पांच घंटे के ऑपरेशन के बाद हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया। सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार अहमदाबाद के नरोडा इलाके में रहने वाले राहुल सोलंकी 10 जुलाई को एक मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बीच 5 दिन की चिकित्सा के बाद 15 जुलाई को राहुल को चिकित्सकों की ओर से ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद सिविल अस्पताल की टीम की ओर से राहुल के परिजनों को अंगदान के बारे में जागरुक किया गया। राहुल के परिवार के कई सदस्य पुलिस में सेवा दे चुके हैं। ऐसे में परिजनों ने दुख की इस घड़ी में राहुल के अंगों को दान में देने का निर्णय किया।

सिविल अस्पताल सूत्रों का कहना है कि वडोदरा के इस प्रोढ़ को हृदय प्रत्यारोपण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 7.50 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है।

दो किडनी और लिवर का भी मिला दान

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि ब्रेनडेड घोषित हुए राहुल सोलंकी के परिजनों की ओर से अंगदान का प्रेरणादायी निर्णय लेने के बाद रिट्राइवल की प्रक्रिया में छह से सात घंटे लगे। राहुल की दो किडनी, एक लिवर और हृदय दान में मिला। इसमें से हृदय को शहर के ही एक निजी अस्पताल में वडोदरा के 55 वर्षीय प्रोढ़ में शनिवार सुबह प्रत्यारोपित किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हृदय को सिविल अस्पताल से सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर स्थित निजी अस्पताल में पहुंचाया गया था। पढ़ना जारी रखे

