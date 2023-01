Ahmedabad : कड़ाके की ठंड को देखते हुए अहमदाबाद की स्कूलों में समय बदलने के निर्देश

Published: Jan 18, 2023

Due to severe cold, instructions to change the timing of Schools गुजरात में गत कुछ दिनों से जारी कड़ाके सर्दी के चलते अहमदाबाद के स्कूलों में समय बदलने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को ठंड से बचने के लिए यह एहतियात उपाय किए गए हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों के हित में शिक्षा विभाग ने राहत के संकेत दिए हैं। अहमदाबाद जिले के शिक्षा अधिकारी की ओर से सुबह की पाली समय में बदलाव की मंजूरी दी है।

सर्दी में विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखकर आचार्य संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष समय में बदलाव की पेशकश की थी। इसे ध्यान में रखकर बुधवार को अहमदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जिले की सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहली पारी के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे कदम उठाने चाहिए जो विद्यार्थियों के हित में हों। सुबह के दौरान स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर समय में बदलाव किया जा सकता है।