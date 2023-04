Salim Durrani: दर्शकों की मांग पर सिक्सर लगाते थे सलीम दुर्रानी, अफगानिस्तान में जन्मे अकेले भारतीय क्रिकेटर

अहमदाबाद
Published: Apr 02, 2023 09:33:03 pm

Salim Durrani,, Former Cricketer,, Jamnagar, Gujarat

1Ex Cricketer Salim Durrani passed away in Jamnagar at the age of 88

उदय पटेल. अहमदाबाद. बीते जमाने के बेहतरीन क्रिकेटर रहे सलीम अजीज दुर्रानी का रविवार को लंबी बीमारी के बाद जामनगर में निधन हो गया। 88 वर्षीय दुर्रानी क्रिकेट के खेल में दर्शकों की मांग के अनुरूप सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते थे। बाएं हाथ के इस शानदार क्रिकेटर की खासियत थी कि वे गेंद व बल्ले से मैच को बदलने का माद्दा रखते थे। भारतीय क्रिकेट के वे ऐसे एकमात्र खिलाड़ी रहे जिनका जन्म अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हआ। 11 दिसंबर 1934 को जन्मे सलीम के पिता अब्दुल अजीज भी एक अच्छे क्रिकेटर थे।