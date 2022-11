आप और भाजपा के बीच मुकाबला: केजरीवाल

अहमदाबाद Updated: November 14, 2022 10:10:27 pm

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के मद्देनजर सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेश के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 13 प्रतिशत से भी नीचे जाएगा। कांग्रेस की चार या पांच सीटें आएगी।

जैसे-जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की हालत पतली हो रही है। भाजपा के 27 साल के शासन से भी जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। उससे नाराज वोटर कांग्रेस को वोट देता था, क्योंकि विकल्प नहीं था। अब आप के रूप में मजबूत विकल्प है।

आप के सीएम प्रत्याशी इसुदान ने भी भरा नामांकन पत्र

आम आदमी पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी इसुदान गढ़वी ने भी सोमवार को अंतिम दिन नामांकन पत्र भरा। पार्टी ने उन्हें खंभालिया सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वे अपने गांव से बैलगाड़ी में बैठकर जाम खंभालिया पहुंचे थे। वहां नामांकन पत्र भरने के बाद उन्होंने पैदल प्रचार भी शुरू किया। पढ़ना जारी रखे

