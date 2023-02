Gujarat budget: एशियाई विकास बैंक की मदद से गिफ्ट सिटी में बनेगा फिन टेक हब

अहमदाबादPublished: Feb 25, 2023 06:24:51 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Fin tech hub, GIFT City, Asian Development Bank, Gujarat budget

Gujarat budget: एशियाई विकास बैंक की मदद से गिफ्ट सिटी में बनेगा फिन टेक हब

Fin tech hub to be built in GIFT City with the help of ADB गुजरात के बजट में भारत की पहली गुजरात फाइनेंसियल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी विकास के लिए 76 करोड़ का प्रावधान किया गया है।