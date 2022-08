के के जरोदवाला साइंस कॉलेज में सोइल टेस्टिंग के नाम पर एक करोड़ का घोटाला

Fir register against college principal and 8 others in fraud case -प्राचार्य, सीए सहित 9 लोगों के विरुद्ध मणिनगर थाने में एफआईआर दर्ज, सरकारी ग्रांट लेने के लिए फर्जी दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट, वाउचर पेश करने का आरोप

अहमदाबाद Published: August 29, 2022 10:27:54 pm

Ahmedabad. शहर के मणिनगर इलाके में स्थित बाई जीवकोरबा ट्रस्ट संचालित के के जरोदवाला साइंस कॉलेज में सोइल टेस्टिंग के नाम पर एक करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में रविवार को चेतनकुमार शाह ने के के जरोदवाला साइंस कॉलेज के प्राचार्य रुतेश शाह, सीए हेमंत शाह सहित 9 लोगों के विरुद्ध मणिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

एफआईआर में आरोप लगाया है कि राज्य के उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय की ओर से सोइल टेस्ट के लिए दी जाने वाली ग्रांट पाने के लिए बाई जीवकोरबा ट्रस्ट संचालित संस्था के नाम से इस कॉलेज में फर्जी तरीके से एक बैंक में अकाउंट खुलवाया गया। आरोप है कि ग्रांट पाने के लिए जरूरी फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार किए गए। फर्जी ऑडिट रिपोर्ट, फर्जी ग्रांट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट तथा विद्यार्थियों के नाम के फर्जी वाउचर बनाकर पेश किए गए। विद्यार्थियों को ग्रांट की राशि चुकानी होती है, लेकिन आरोप है कि विद्यार्थियों को यह राशि नहीं दी गई, उसके बावजूद राशि देने से जुड़े फर्जी दस्तावेज सरकार में पेश करके एक करोड़ 28 लाख 44 हजार रुपए की ग्रांट प्राप्त कर ली। ऐसा करके सरकार के साथ विश्वासघात किया और ठगी की है। यह घोटाला चार फरवरी 2012 से 28 अगस्त 2022 के दौरान किया गया।

जिन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें बिमलभाई परीख, नरेन्द्रभाई शाह, हेमंतभाई शाह, पंकजभाई कांतिलाल शाह, जीतूभाई शाह, पंकजभाई चंदूलाल शाह, हिमांशुभाई परीख, सीए हेमंत शाह और के के जरोदवाला कॉलेज के प्राचार्य प्रो.रुतेश शाह शामिल हैं। यह घोटाला चार फरवरी 2012 से 28 अगस्त 2022 के दौरान किया गया।

