गाय की टक्कर से मौत का मामला:  पशुपालक, मनपा के जवाबदेह अधिकारियों विरुद्ध एफआईआर दर्ज

-सापराध मानववध की धारा लगाई, कृष्णनगर थाने में प्राथमिकी

अहमदाबाद Published: October 04, 2022 09:47:20 pm

Ahmedabad. शहर के कृष्णनगर थाना इलाके में मनोहरविला भवानी चौक के पास 29 सितंबर की दोपहर को गाय के टक्कर मारने के चलते बाइक चालक भाविन पटेल की मौत के मामले में पशुपालक और अहमदाबाद महानगर पालिका के जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक भाविन पटेल के भाई प्रशांत पटेल की ओर से सोमवार को इस बाबत कृष्णनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सापराध मानववध (आईपीसी की धारा 304), आईपीसी की धारा 114, जीपी एक्ट की धारा 90 (अ) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जाता है कि पहली बार किसी पशुपालक और मनपा के जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध सापराध मानववध की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एफआईआर के तहत नवा नरोडा मेवाडा ग्रीन पार्टी प्लॉट के पास मूनलाइट सोसायटी निवासी 39 वर्षीय भाविन पटेल बाइक लेकर 29 सितंबर की दोपहर को मनोहरविला भवानी चौक के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक एक काले रंग की गाय ने श्री राम टेनामेंट के सामने वाले भाग में स्थित गाय के नीचे से अचानक दौडकऱ आते हुए डिवाइर क्रॉस कर भाविनभाई की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे भाविनभाई नीचे गिर गए। सिर में गंभीर रूप से चोट लगने पर उन्हें पहले निजी अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक अक्टूबर की रात उन्होंने दम तोड़ दिया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि सडक़ पर पशुओं को खुले में छोड़ देने के चलते वाहन चालकों की जिंदगी को खतरा होने की बात जानते होने के बावजूद भी पशुपालक की ओर से गाय को सार्वजनिक रूप से खुला छोड़ दिया गया था। यह घटना अहमदाबाद महानगर पालिका इलाके में हुई हैं। ऐसे में इस मामले में गाय मालिक और महानगर पालिका के जवाबदेह अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। ज्ञात हो कि सोमवार को ही गुजरात हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान इस मामले को गंभीरता से लिया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में मुआवजे के लिए तैयार रहने तक के लिए कहा है। सडक़ों पर घूमने वाले इन पशुओं की समस्या की घटनाएं आए दिन चर्चा में आती रहती हैं। उसके बावजूद भी अहमदाबाद सहित राज्य के ज्यादातर शहरों में यह समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री भी आ चुके हैं चपेट में

सडक़ पर घूमने वाले पशुओं की चपेट में आने के चलते कुछ समय पहले महेसाणा में पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल भी आ चुके हैं। वे जख्मी हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। पढ़ना जारी रखे

