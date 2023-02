Ahmedabad: गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन पर लगे संगीन आरोप, एफआईआर दर्ज

Fir registered against P P Prajapati Former dean of Gujarat university

-सत्ता का दुरुपयोग, आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया बिना स्थायी नियुक्ति

-22.74 लाख रुपए का वेतन चुकाया, एफआईआर दर्ज

-जीयू की जांच समिति में अवैध तरीके से भर्ती का खुलासा

