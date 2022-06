अहमदाबाद की बहुमंजिला इमारत में आग, अस्पताल से 14 बच्चों सहित 18 को बचाया

Fire at building in Ahmedabad, 18 people with 14 children rescued बडी दुर्घटना होने से टली, बच्चों को अन्य अस्पताल में किया शिफ्ट, हाइड्रॉलिक सीढ़ी की लेनी पड़ी मदद, जनहानि नहीं

अहमदाबाद Published: June 25, 2022 10:20:24 pm

Ahmedabad. शहर के परिमल गार्डन के पास एक बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस इमारत में बच्चों का अस्पताल भी है, हालांकि समय रहते 14 बच्चों सहित 18 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जाता है कि देव कॉम्पलैक्स नामक इस इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित एक निजी कंपनी के सर्वर रूम में आग लगी। इससे काफी दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। इसी परिसर में तीन से चार अस्पताल हैं। यहीं बच्चों का अस्पताल भी है। इसके चलते सूचना मिलते ही यहां फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाडिय़ां तत्काल यहां पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवानों ने हाइड्रॉलिक सीढ़ी की मदद से लोगों को बाहर निकाला। इसमें 14 बच्चों सहित 18 लोगों को सही समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। फायरब्रिगेड के अनुसार तीसरी मंजिल पर स्थिति ऑफिस में किसी कारणवश आग लग गई। इसी ऑफिस के आस-पास और चौथी मंजिल पर बच्चों का अस्पताल भी है। अस्पताल में आग नहीं फैलने और और बच्चों को सही समय पर निकाले जाने के लिए तत्काल हाइड्रॉलिक सीढ़ी सहित 20 गाडिय़ां मौके पर पहुंची। बच्चों व परिजनों को चौथी मंजिल से छत पर ले जाकर छत से हाइड्रॉलिक सीढ़ी की मदद से नीचे उतारा गया। छह वर्ष की बच्ची कृष्णा सहित 14 बच्चों सहित कुल 18 लोगों को फायरब्रिगेड ने सुरक्षित बाहर निकाला। कई लोग खुद ही सीढिय़ों के जरिए नीचे उतर गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सुरक्षित निकाले गए बच्चों को एसवीपी अस्पताल व अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया।

अहमदाबाद की बहुमंजिला इमारत में आग, अस्पताल से 14 बच्चों सहित 18 को बचाया

इमारत में दूसरी बार लगी आग इस इमारत स्थित अस्पताल में 2019 में भी आग लगी थी। तब तीन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद इस इमारत की बीयू परमीशन रद्द की गई थी। लेकिन इस समय फायर सिस्टम कार्यरत थी। इसलिए जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में दूसरी बार लगी आग इस इमारत स्थित अस्पताल में 2019 में भी आग लगी थी। तब तीन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद इस इमारत की बीयू परमीशन रद्द की गई थी। लेकिन इस समय फायर सिस्टम कार्यरत थी। इसलिए जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें