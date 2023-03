Gujarat: आणंद के सिनेमा हॉल के बेसमेंट में लगी आग, एक की मौत, 15 को बचाया

अहमदाबादPublished: Mar 04, 2023 09:57:19 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Fire, basement, Anand, cinema hall, one dead

Fire broke out in the basement of Anand's cinema hall, one dead आणंद शहर के विद्यानगर रोड पर स्थित गोल्ड सिनेमा हॉल के बेसमेंट में आग लगने से एक युवक की मौत हो गई वहीं यहां फंसे महिलाएं, बच्चों समेत 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।