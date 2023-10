गुजरातः पहली बार गरबा स्थलों पर होगी मेडिकल टीम, एंबुलेंस की तैनाती

अहमदाबादPublished: Oct 09, 2023 10:46:40 pm Submitted by: nagendra singh rathore

First time Medical team and ambulance will deploy at Garba ground -हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई पुलिस, प्रशासन, गरबा आयोजकों की हार्टबीट-गरबा ग्राउंड पर मेडिकल टीम, एंबुलेंस की सुविधा के लिए अहमदाबाद शहर पुलिस आयोजकों को जारी करेगी दिशा-निर्देश, शहर में 47 बड़े कॉमर्शियल गरबों की मांगी गई है मंजूरी

