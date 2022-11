Coast Guard: समुद्र में मछुआरे को आया हार्ट अटैक, कोस्ट गार्ड ने बचाई जान

अहमदाबादPublished: Nov 01, 2022 09:44:58 pm

Fisherman, heart attack in sea, Coast Guard

Fisherman got heart attack in sea, Coast Guard saved his life भारतीय तटरक्षक जहाज (आईसीजीएस) सी-411 ने अरब सागर में हार्टअटैक से ग्रस्त एक मछुआरे को बचा लिया। इस मरीज को सुरक्षित रूप से ओखा लाया गया और इसके बाद द्वारका के अस्पताल साल में शिफ्ट किया गया।

सोमवार देर शाम कोस्ट गार्ड के ओखा स्थित जिला मुख्यालय को भारतीय बोट अल्फिया से एक मेेडिकल इमरजेंसी कॉल मिला। इसके बाद कोस्ट गार्ड के फास्ट इंटरसेप्टर जहाज को घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना किया गया। जहाज में अधिकतम गति बरकरार रखते हुए आधे घंटे में घटनास्थल पर पहुंची। मरीज को बोट से जहाज पर लिया गया जहां उसे तटरक्षक की मेडिकल टीम की ओर से तुरंत मेडिकल सुविधा मुहैया कराई गई। 27 वर्षीय मछुआरे को हार्ट अटैक आया था। यह जहाज मरीज को लेकर ओखा बंदरगाह पहुंचा जहां पर कोई गार्ड के एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम को स्टैंड बाई रखा गया था। इसके बाद उसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। यह कोस्ट गार्ड की टीम की ओर से तीन दिनों में दूसरा मेडिकल बचाव है। इससे पहले शनिवार को पैरालिसिस प्रभावित एक अन्य मरीज को भी बताया गया था।

