Ahmedabad: दवाईयों के बॉक्स की आड़ में विदेशी शराब की हेराफेरी का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबादPublished: Apr 05, 2023 10:34:34 pm Submitted by: nagendra singh rathore

foreign liquor smuggling exposed under the guise of medicine box -उत्तराखंड से दवाईयों के बॉक्स लेकर चले ट्रक में पंजाब से लादी गई थी शराब-असलाली में अन्य जगह भेजने के दौरान दबिश देकर पुलिस ने पकड़ा

