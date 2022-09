Foreign policy: विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, चीन हमारा सुपर पड़ोसी, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत

Foreign Minister, S Jaishankar, China , super neighbour

अहमदाबाद Published: September 05, 2022 10:33:21 pm

Foreign Minister S Jaishankar says, China is our super neighbour विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन हमारा सुपर पड़ोसी है। चीन को भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी बताते हुए कहा कि चीन ने जो प्रगति और उन्नति की है उससे हमें सीखने की जरूरत है।

वे रविवार को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) में भारतीय विचार मंच की ओर से आयोजित विदेश मंत्री की पुस्तक ' द इंडिया वे' की गुजराती में अनुदित पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर आयोजित व्याख्यान में बोल रहे थे।

Foreign policy: विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, चीन हमारा सुपर पड़ोसी, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत

उन्होंने कहा कि हमने चीन के मुकाबले काफी देरी से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। चीन ने हमसे 15 साल पहले आर्थिक सुधार शुरू कर दिए थे। यह आर्थिक सुधार बहुत गहरे और बड़े थे। इस कारण भारत और चीन के बीच आर्थिक सुधारों में लेकर 15 साल का अंतर दिखाई देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे तब भारत और चीन आर्थिक स्तर पर एक समान थे, लेकिन चीन ने वहां से जो आर्थिक सुधारों के चलते उड़ान भरी उसमें हम चीन से काफी पीछे रह गए। चीन अब भारत से 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तीन जगहों पर पहुंची चोट उन्होंने यह भी माना कि भारत को 75 वर्षों में तीन महत्वपूर्ण जगहों पर चोट पहुंची। इसमें पहला विभाजन, दूसरा देरी से आर्थिक सुधार और तीसरा न्यूक्लियर को लेकर की गई देरी कारण है।

पहले 15 साल के विभाजन के चलते,दूसरे 15 साल आर्थिक सुधारों में देरी के चलते और उसके बाद के 25 साल न्यूक्लियर क्षेत्र में देरी के चलते हमें काफी भुगतना पड़ रहा है। 2014 के बाद भारतीय विदेश नीति का नए युग में प्रवेश उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति 2014 के बाद से नए युग में प्रवेश कर गई है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया। यह उस समय के विदेशी नीति के जानकारों के लिए अजीब विचार था। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन पुरानी सोच को चुनौती दी।

विदेश नीति की सोच अवधारणा और स्वभाव में पूरी तरह बदलाव आया। हमें यह पता चला कि दुनिया के साथ में किस तरफ से डील करना है और इसमें बदलाव भी जरूरी है। भारत विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। जापान को लेकर ज्यादा सोचना चाहिए जयशंकर ने कहा कि हमें जापान को लेकर ज्यादा सोचना चाहिए। हमारा 50 फीसदी से ज्यादा व्यापार पूरब की तरफ प्रशांत महासागर में जाता है। अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ बनाकर रखना चाहिए।। विदेश नीति में हमें कई बार रणनीतिक धैर्य की भी जरूरत होती है। हमें यह सोचना होगा कि दुनिया हमें परिभाषित करेगी या हम दुनिया को परिभाषित करेंगे। महाभारत से कूटनीति संबंधों को सीखने की बहुत जरूरत उन्होंने महाभारत को कूटनीति के परिपेक्ष में देखे जाने की जरूरत बताई। कूटनीति को लेकर महाभारत से अच्छी कहानी कहीं नहीं मिल सकती। आज दुनिया की स्थिति में और महाभारत में समानता देखने को मिलती है। महाभारत के इतने सबक और इतने उदाहरण हैं कि जिस पर हमें गर्व होना चाहिए।

मैं मानद गुजराती विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वे अब मानद (ऑनरेरी) गुजराती हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले गुजरात से उन्हें जुड़ने का अवसर मिला था। वे राज्यसभा के लिए गुजरात से चुने गए थे।इसलिए वे खुद को मानद गुजराती मानते हैं। प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे गुजराती में अनुदित पुस्तक उन्होंने कहा कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी अपनी यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी। अब वे इसकी गुजराती में अनुदित पुस्तक भी उन्हें भेंट करेंगे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें