भाजपा ने पूर्व सीएम रूपाणी को बनाया पंजाब का प्रभारी

Former CM of Gujarat Vijay Rupani appointed in charge for punjab

-गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सौंपी राष्ट्रीय जिम्मेदारी

अहमदाबाद Published: September 09, 2022 10:43:57 pm

Ahmedabad. भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पंजाब राज्य का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से अचानक हटाए गए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ही राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय किया जा रहा है। उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने के संकेत दिए हैं। सीएम पद से हटाए जाने के बाद गुजरात के चुनाव नजदीक आते ही कुछ समय पहले ही पार्टी ने उन्हें प्रदेश भाजपा की कोर टीम में भी शामिल किया गया है। अब उन्हें राज्य की राजनीति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के प्रभारी की भी जिम्मेदारी सौंपी है।

