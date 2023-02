Gujarat: गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओ पी कोहली का निधन

अहमदाबादPublished: Feb 20, 2023 10:49:34 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Former Governor, Gujarat. O P Kohli, passes away

Former Governor of Gujarat O P Kohli passes away गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का सोमवार को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। कोहली भाजपा के वरिष्ठ नेता थे जो रा्ज्यसभा सांसद व दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे।