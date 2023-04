Ahmedabad: हाथी दांत का अवैध व्यापार करने वाले चार गिरफ्तार

अहमदाबादPublished: Apr 09, 2023 10:48:32 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Four arrested for illegal trade of ivory -क्राइम ब्रांच ने फतेवाडी इलाके में दबिश देकर की कार्रवाई-13 किलोग्राम से ज्यादा वजन का हाथी दांत किया जप्त, आरोपियों में दंपत्ति भी शामिल

Ahmedabad. शहर में हाथी दांत का अवैध व्यापार करने के आरोप में चार लोगों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में पति-पत्नी भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने शहर के फतेवाड़ी इलाके में दबिश देकर हाथी दांत को जप्त किया। इसका वजन 13 किलो 900 ग्राम के करीब है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में बोडकदेव सरदार पेट्रोल पंप के सामने रहने वाले वाला प्रकाश काकलिया (56), फतेवाडी केनाल रोड निवासी दाउद खोखर (55) और उसकी पत्नी राबिया खोखर (50) एवं फतेवाडी इकबाल फार्म के सामने रहने वाला अनीश खोखर (30) शामिल हैं।