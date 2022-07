Gujarat में भी फ्री बिजली संभव, बदलनी होगी सत्ता: केजरीवाल

Free electricity possible in Gujarat people should change government: kejriwal केजरीवाल ने अहमदाबाद में किया बिजली संवाद, ‘आप’ ने दिल्ली, पंजाब में फ्री बिजली देकर दिखाई है

अहमदाबाद Published: July 04, 2022 05:53:43 pm

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी Aam Aadmi Party के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejariwal ने सोमवार को अहमदाबाद में जनता के साथ बिजली संवाद किया। उन्होंने कहा कि Gujarat में भी दिल्ली और पंजाब की तरह लोगों को फ्री बिजली। 24 घंटे बिजली देना संभव है। इसके लिए शर्त एक ही है कि लोगों को सत्ता बदलनी होगी। ईमानदार पार्टी की सरकार लानी होगी। राजनीति बदलनी होगी। केजरीवाल ने कहा कि वह यूं फ्री बिजली देने का दावा नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2014 से दिल्ली में 73 प्रतिशत लोगों को फ्री में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। पहले गर्मियों में दिल्ली में 7-8 घंटे पावर कट लगता था। बिजली नहीं आती थी लेकिन बिजली बिल जरूर आता था। वह भी हजारों का, जिसके चलते लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल था। एक जुलाई 2022 से पंजाब में भी 80 प्रतिशत लोगों को फ्री में 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। 31 दिसंबर से पहले तक के बिल माफ कर दिए गए हैं। ऐसा करने के बाद आम आदमी पार्टी की कहती है कि गुजरात में भी बिजली फ्री में देना संभव है। वे बिजली की समस्या का समाधान लेकर आएंगे। रविवार को फिर गुजरात आएंगे। केजरीवाल ने जनता से पूछा कि इससे पहले किसी पार्टी ने आपके साथ बैठकर बिजली पर चर्चा की है क्या? सिर्फ चुनावी सभाएं की हैं, वादे किए। आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है।

Kejariwal ने कहा कि भाजपा के एक नेता कहते हैं कि Gujarat की जनता को फ्री बिजली नहीं चाहिए। यदि फ्री में मिलेगी तो क्यों नहीं चाहिए। यदि ऐसा ही है तो पहले गुजरात के मंत्री और विधायकों से कहो कि वे फ्री में बिजली लेना बंद करें। जनता को हर वह सुविधा मिलनी चाहिए जो मंत्रियों को मिलती है। केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली इसलिए मिलनी चाहिए। क्योंकि 70 से 80 फीसदी से ज्यादा बिजली के बिल गलत आते हैं। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है।पहले हजारों को बिल भेजेंगे फिर उसे ठीक करने के लिए पैसे मांगेंगे।

24 घंटे Free बिजली देना एक "जादू" है,



ये जादू सिर्फ़ मुझे आता है। भगवान ने ये विद्या केवल मुझे दी है।



ना बढ़ाया टैक्स, ना लिया कर्ज!

Kejariwal ने कहा कि दुनिया में 24 घंटे फ्री में बिजली देना एक जादू है। यह विद्या और किसी के पास नहीं है, उनके पास है। उन्होंने दिल्ली में फ्री में बिजली देने के लिए ना तो टैक्स बढ़ाया और ना ही कर्जा लिया। उल्टा जो कर्जा दिल्ली के ऊपर था उसकी भी भरपाई की। घाटे में चलने वाली सरकार को मुनाफे में लाए हैं। ऐसा करके भी हम फ्री में बिजली, 24घंटे बिजली दे रहे हैं। ऐसा संभव है क्योंकि हमने सत्ता में आते ही बिजली कंपनियों को बुलाकर स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए बस जनता के बिजली के बिल नहीं बढऩे चाहिए। हमने इसके लिए दिल्ली में भ्रष्टाचार को कम करके पैसे जुटाए हैं। खुद और बिजली मंत्री ने दिल्ली के बिजली के तार, ट्रांसफार्मर बदलवाए।

