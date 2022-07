गुजरात सरकार का अहम निर्णय: आज से 75 दिन तक मुफ्त में लगेगा कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज

Free precautionary dose vaccination will start from 15 july in Gujarat -18-59 साल के 3.50 करोड़ नागरिकों को दिया जाएगा, 6 माह पहले दूसरा डोज लेने वाले लोग लगवा सकेंगे, प्रिकॉशन डोज पर 700 करोड़ रुपए का खर्च करेगी राज्य सरकार

अहमदाबाद Published: July 14, 2022 09:52:48 pm

अहमदाबाद. गुजरात सहित देशभर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के फैलने को देखते हुए उसे रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज अब मुफ्त में सभी नागरिकों को लगाने की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार की इस घोषणा को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी गुरुवार को अहम निर्णय किया है, जिसके तहत शुक्रवार से ही गुजरात में लोगों को कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री व शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है।

इसके तहत राज्य में 15 जुलाई से 18-59 साल आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव (75 साल) को मद्देनजर रखते हुए 15 जुलाई से 75 दिनों तक यह डोज मुफ्त में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है और उसे लगवाए हुए 6 महीने जितना समय हो गया है ऐसे व्यक्ति इस प्रिकॉशन डोज को लगवा सकते हैं।

राज्य सरकार के सभी वैक्सीन सेंटरों पर यह प्रिकॉशन डोज शुक्रवार से ही लगना शुरू हो जाएंगे। राज्य में करीब 3.50 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का निर्णय किया है। कोरोना संक्रमण से लडऩे के लिए सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज लेने की अपील भी राज्य सरकार की ओर से की गई है।

गुजरात में 16 जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत हुई है। तब से अलग अलग वर्ग में चरणबद्ध रूप से लोगों के वैक्सीन देने का सिलसिला जारी है।

अब तक दिए गए 11.20 करोड़ से ज्यादा डोज

गुजरात सरकार के अनुसार 14 जुलाई की स्थिति के तहत राज्य में कोरोना वैक्सीन के 11.20 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें से 43 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है। 14 जुलाई के दिन एक ही दिन में 65829 लोगों ने वैक्सीन का डोज लगवाया है। 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को पहले डोज के रूप में 4.92 करोड़ डोज, दूसरे डोज के रूप में 4.91 करोड़ से ज्यादा डोज, 15-17 आयु वर्ग के किशोरों पहले डोज के तहत 31 लाख से ज्यादा डोज, दूसरे डोज के रूप में 28 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हंै। 12-14 साल में पहला डोज 18 लाख से ज्यादा ने और 12-14 आयु वर्ग में दूसरा डोज 14 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। पढ़ना जारी रखे

