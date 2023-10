Gandhi Jayanti 2023: गुजरात में ध्यान और समर्पण के साथ मनाई गई गांधी जयंती

अहमदाबादPublished: Oct 02, 2023 03:35:41 pm Submitted by: Khushi Sharma

Gandhi Jayanti 2023: गांधी जयंती के खास अवसर पर गुजरात में आज पोरबंदर के कीर्ति मंदिर और साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) सहित कई जगहों पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

Gandhi Jayanti 2023 celebrated in Gujarat, Chief Minister Bhupendra Patel paid tribute to Mahatma Gandhi at Porbandar

Gandhi Jayanti 2023: गुजरात में ध्यान और समर्पण के साथ मनाई गई गांधी जयंती