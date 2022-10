साबरमती जेल के ऐतिहासिक गांधी यार्ड को मिलेगा नया लुक

Gandhi Yard of Sabarmati central Jail will get a new look -हेरिटेज महत्व को देख किया जाएगा पुनर्विकास

अहमदाबाद Published: October 01, 2022 11:09:37 pm

नगेन्द्र सिंह



Ahmedabad. आजादी की लड़ाई के दौरान शहर के साबरमती सेन्ट्रल जेल के जिस कमरे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैद रहे थे, अब उस कमरे को प्रदर्शन हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे गांधी यार्ड के नाम से जाना जाता है। हेरिटेज की महत्ता को ध्यान रखते हुए गांधी यार्ड का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके साथ-साथ जेल के सरदार यार्ड के पुनर्विकास की भी योजना है। साबरमती जेल सूत्रों के अनुसार जेल में गांधी यार्ड है। यह वह जगह है जहां पर आाजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 10 दिनों तक बंद रहे थे। वे यहां 10 मार्च से 20 मार्च 1922 तक कैद रहे थे। जिसे गांधी यार्ड के नाम से जाना जाता है। इस यार्ड में फिलहाल महात्मा गांधी के फोटो के अलावा उनकी ओर से उपयोग में लिया जाने वाली वस्तुएं रखी हुई हैं। इस कमरे को ज्यादातर समारोह या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। यहां काफी शांत वातावरण रहता है। ज्यादातर बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए गूंजता है। यहां पर जेल के कैदी अंधजन मंडल की ओर से दिव्यांगजनों के लिए तैयार की जाने वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करते हैं।



गांधी यार्ड का होगा पुनर्विकास

साबरमती जेल के जेल अधीक्षक तेजस पटेल ने बताया कि साबरमती जेल में स्थित गांधी यार्ड का पुनर्विकास करने की योजना है। ये हेरिटेज है जिससे उसे ध्यान में रखते हुए यहां पर गांधी से जुड़़ा प्रदर्शन हॉल बनाने की योजना है। इसके साथ-साथ सरदार पटेल यार्ड का भी पुनर्विकास किया जाएगा।

