भाजपा पर बरसे गहलोत, कहा, महंगाई चरम पर, ईडी, सीबीआई का हो रहा दुरुपयोग

कच्छ के रापर में राजस्थान के सीएम की चुनावी सभा

-कांग्रेस ने दिए रोजगार, शिक्षा, सूचना के अधिकार

Ahmedabad. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कच्छ जिले के रापर विधानसभा इलाके में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों को गुमराह कर आज लोग सत्ता में आकर बैठे हैं। इन्होंने कहा था कि कोलगेट कांड हो गया, उसमें डेढ़ लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 2 जी स्पेक्ट्रम हो गया है करोड़ों का घोटाला हो गया। कहां गए ये सब घोटाले, अब कोई चर्चा भी नहीं करता। कहते थे लोकपाल लेकर आएंगे, काला धन खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, आज लोग सब जानते हैं कि इसमें कौन सी बातें पूरी हुईं।

गहलोत ने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोगों को सूचना का अधिकार (आरटीआई), शिक्षा का अधिकार (आरटीई), रोजगार का अधिकार-मनरेगा मिला। लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी कानून बनाकर दिया है। यह सभी अधिकार कानून बनाकर दिए हैं, जिसे कोई छीन नहीं सकता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राहुल गांधी ने वादा किया है कि यदि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार लाख रुपए मदद दी जाएगी। ये सभी वादे पूरे किए जाएंगे।

गहलोत ने भाजपा और केन्द्र सरकार पर ईडी, सीबीआई, इन्कम टैक्स का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए साथ ही कहा कि आज स्थिति यह है कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी दबाव में है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य की भी बात कही।



खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है गुजरात

गहलोत ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी की समस्या से जनता नाराज है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू न होने से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुद हर सप्ताह गुजरात आना पड़ रहा है। वे राज्य के कौने-कौने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां डेरा ही डाला हुआ है। सरकार के मंत्री यहां प्रचार में जुटे हैं। पढ़ना जारी रखे