अहमदाबाद Published: August 02, 2022 09:46:38 pm

IIBX at Gift city: Get gold delivered within 4 hours after custom clearance in Ahmedabad गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के चलते बुलियन ट्रेडिंग में कई सुविधाएं मिल सकेंगी। आईआईबीएक्स भारत को सोने के वैश्विक बाजार में एक प्रभावी देश के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह एक्सचेंज गुजरात के ज्वैलर्स के लिए काफी अहम साबित होगा।

आईआईबीएक्स के प्रबंध निदेशक (एमडी) तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अशोक गौतम ने कहा कि इस एक्सचेंज के कारण अब राज्य में ही तीन वॉल्ट बनाए गए हैं। इससे सोने की डिलिवरी लेने के इच्छुक क्वालीफाइ़ड़ ज्वैलर्स को अत्यंत कम समय में ही गोल्ड मिल जाएगा। कस्टम क्लीयरेंस होने के चार घंटों के भीतर अहमदाबाद में गोल्ड डिलिवरी मिल जाएगी। राज्य के अन्य शहरों में भी एक दिन के भीतर डिलिवरी पहुँच जाएगी। इससे समय की बचत होगी और अधिक प्रीमियम के लिए पूर्व में जो रुपए देने पड़ते थे, उसमें भी ज्वैलर्स को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आईआईबीएक्स और एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट को लॉन्च किया था।

IIBX in Gift city: कस्टम क्लीयरेंस होने के 4 घंटे में अहमदाबाद में हो जाएगी सोने की डिलिवरी

ज्वैलर्स स्वयं तय कर सकेंगे दाम पहले की व्यवस्था के अनुसार ज्वैलर्स को गोल्ड ट्रेडिंग करनी हो, तो अधिकृत बैंकों की व्यवस्था के माध्यम से करनी होती थी। अंतरराष्ट्रीय सेलर नियमानुसार 40 दिन का कन्साइनमेंट पीरियड रहता था। इसमें पहले से प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और माल भी उसकी मात्रा भी तय कर उठाना पड़ता है। कई बार स्थानीय ज्वैलर्स माल की खपत अपेक्षित न रहने पर भी माल की मात्रा कम नहीं कर सकता है।

दूसरी ओर आईआईबीएक्स के कारण अब ज्वैलर्स को सीधे सप्लायर्स यहीं मिल जाते हैं। जो भाव इस समय चल रहा हो, उसके अनुसार भाव तय कर तत्काल डिलिवरी ली जा सकती है।



गुजरात के 14 सहित 64 ज्वैलर्स हुए पंजीकृत आईआईबीएक्स पर अब तक भारत के 64 क्वॉलीफ़ाइड ज्वैलर्स ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 14 गुजरात के हैं। यहां रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 25 करोड़ टर्नओवर होना आवश्यक है। इस एक्सचेंज से अब गुजरात के ज्वैलर्स को त्योहारों के मौसम में अधिक मांग होने पर तत्काल डिलिवरी मिलेगी। जिससे कमीशन तथा एजिंग कॉस्ट से छुटकारा मिलेगा। उनका रुपया लम्बे समय तक रुका हुआ नहीं रहेगा। ज्वैलर्स स्वयं प्राइज़ प्रस्तुत कर सकेंगे। पढ़ना जारी रखे

